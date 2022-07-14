На Сумщине оккупанты обстреляли из РСЗО районы Дорошовки и Грабовского.

Враг безуспешно пытался вести штурмовые действия в направлении Курульки и отошел.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении враг осуществляет огневое поражение вблизи Барвинкового, Дубравного, Курульки, Подоловки, Чепиля, Краснополья и Богородичного. Враг пытался вести штурмовые действия в направлении Курульки, успеха не имел, отошел", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Дергачи, Черкасская Лозовая, Дементіївка, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Слатине.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях изменений в составе, положении подразделений и характере деятельности противника не отмечается. На последнем враг обстрелял из минометов и реактивных систем залпового огня районы Дорошовки и Грабовского Сумской области.

Война в Украине: актуальные данные

13 июня украинские защитники отбили штурмовые действия российских оккупантов на нескольких направлениях. Так, бойцы ВСУ отбили вражеский штурм в направлении Дементьевки. Кроме того, наши защитники успешно отбили штурмовые действия в направлениях Ивановки и долины и отогнали оккупантов назад.

Также все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях веселой долины, Яковлевки и вершины наши воины метким огнем свели на нет. Оккупанты, с потерями, отошли. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил.

По состоянию на утро 14 июля бойцы ВСУ отбили штурм оккупантов на Бахмутском направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: