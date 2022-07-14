Сейчас на указанном направлении продолжаются боевые действия.

Оккупанты наступают в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Краматорском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Григоровки, Северска, Краматорска, Верхнекаменского, Закетного, Серебрянки и спорного. Нанес авиационные удары вблизи Верхнекаменского и маяков. Ведет наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в американском Институте исследования войны предупредили, что противник усилил артиллерийские и ракетные обстрелы западнее города Бахмут Донецкой области, возможно, чтобы изолировать его от украинских линий коммуникаций с западом и югом.

11 июня стало известно, что российские оккупанты готовятся к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.

При этом россияне пытаются установить окончательный контроль над Луганской областью, окружить группировку Сил обороны в Донецкой области, удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом и блокировать морские коммуникации Украины в Черном море.

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