Тем временем враг нанес авиаудары недалеко от Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигорья.

Украинские воины отбили штурм оккупантов в направлении Кодемы и вершины на Бахмутском направлении.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новолуганське, Нью-Йорк, Покровское, Веселая Долина, Соледар, Берестовое, Веселое, Выемка, Семигір'я, Вершина и вблизи Углегорской ТЭС. Нанес авиаудары близ Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигір'я. Украинские воины отбили штурмовые действия в направлении Кодеми и Вершины", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, 13 июня украинские защитники отбили штурмовые действия российских оккупантов на нескольких направлениях. Так, бойцы ВСУ отбили вражеский штурм в направлении Дементьевки. Кроме того, наши защитники успешно отбили штурмовые действия в направлениях Ивановки и долины и отогнали оккупантов назад.

Также все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях веселой долины, Яковлевки и вершины наши воины метким огнем свели на нет. Оккупанты, с потерями, отошли. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил.

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