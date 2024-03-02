Воронов утверждает, что на всех участках восточного фронта враг пытается нащупать слабые места, чтобы сделать прорыв в обороне ВСУ.

Российские захватчики пытаются нащупать слабые места в обороне ВСУ, заявил офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов с Марьинского направления. По его словам, на карте фронта сегодня сложно увидеть направление, которое бы не было горячим.

"В частности и Марьинское направление так же находится под плотным огнем и под постоянными ударами врага. Сейчас наши ребята мужественно противостоят этому давлению. Все мы следили за тем, как накануне враг зашел в Красногоровку, но силами ВСУ был выбит. Это село сейчас контролируется Украиной", - рассказал Воронов в эфире телеканала "Эспрессо".

Он утверждает, что на всех участках восточного фронта враг пытается нащупать слабые места, чтобы сделать прорыв в обороне ВСУ.

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"На всем участке фронта враг пытается небольшими группами найти бреши в нашей обороне. Южнее Марьинки есть Угледарское направление, которое является стратегически важным для врага. Сейчас там нет прорыва со стороны оккупантов, Силы обороны крепко держат позиции", - пояснил защитник.

Война в Украине - ситуация на фронте

Под прицелом войск РФ не только Авдеевское направление: за боевые сутки армия Украины провела с оккупантами 73 боевых столкновения, на упомянутый участок фронта пришлось 20 атак. Об этом заявил Генштаб вечером 1 марта. Там уточнили, что вокруг Авдеевки бои идут в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

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