На Авдеевском направлении сдержано 20 атак.

Под прицелом войск РФ не только Авдеевское направление: за боевые сутки армия Украины провела с оккупантами 73 боевых столкновения, на упомянутый участок фронта пришлось 20 атак.

Об этом заявил Генштаб вечером 1 марта. Там уточнили, что вокруг Авдеевки бои идут в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Лиманском направлении украинская армия сдержала 6 атак оккупантов. Боевые действия велись в районах населенных пунктов Терны, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

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На Бахмутском направлении украинские защитники сдержали 4 атаки - враг направил огонь против Богдановки и Андреевки Донецкой области.

На Новопавловском направлении пришлось сдерживать оккупантов в 5 районах: возле Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и южнее Золотой Нивы Донецкой области. Там оккупанты "щупали" оборону ВСУ 25 раз, уточнил Генштаб.

На Херсонском направлении Россия не вела штурмовых действий. Бойцы ОСУВ "Одесса" держат позиции. В то же время оккупанты обстреляли там 20 населенных пунктов, среди них Качкаровка, Львовское, Херсон, Станислав Херсонской области.

Авиация ВСУ уничтожила новые цели

В вечернем отчете за 1 марта Генштаб ВСУ также уточнил, сколько целей украинская авиация и ракетные войска ликвидировали за боевые сутки. В частности, пилоты нанесли удары по 13 районам оккупантов.

В то же время артиллеристы ударили по 1 району сосредоточения вражеской армии, 2 артсредствам РФ, 3 пунктам управления, 3 складам боеприпасов.

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