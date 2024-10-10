У Сил обороны нет достаточных ресурсов для массированных контратак на Купянском направлении.

Российские оккупанты привлекают все возможные виды вооружения, чтобы прорвать украинскую линию обороны в районе Купянска на Харьковщине. Об этом в эфире телемарафона сообщил Максим Вычавка - начальник штаба 4-й пограничной комендатуры быстрого реагирования бригады "Месть".

"Если противнику удается где-то вклиниться в нашу оборону - он наращивает свои усилия, чтобы увеличить продвижение. Если говорить о так называемом мешке (продвижение РФ из населенного пункта Крохмальное, - УНИАН) - это некоторый тактический успех противника, который он пытается развить. Силами обороны проводятся все мероприятия во избежание этой ситуации. Что нам на данном этапе удается", - пояснил военный.

Он также добавил, что сейчас оккупанты перебрасывают в этот район резервы, в том числе и с других направлений. По словам военного, основной ударной группировкой РФ на этом направлении является 1-я танковая армия. Оккупанты активно используют здесь как технику, так и тактику малых штурмовых групп. Зато Украина пока не может массово контратаковать.

Видео дня

"Сил и средств для осуществления массированных контратак у нас сейчас недостаточно. Они больше остаются локальными, когда удается одну-две позиции противника отбить, или восстановить утраченные позиции", - пояснил Вычавка.

Российско-украинская война: другие важные новости

Американский военный эксперт Майкл Кофман считает, что значительное численное преимущество оккупантов может сократиться уже к концу 2024 года. Из-за этого, по мнению аналитика, наступательные возможности врага значительно уменьшатся уже в 2025 году.

Тем временем журналисты Politico подсчитали потери оккупантов и пришли к выводу, что они в 40 раз превышают те, которые Россия понесла за десятилетнее вторжение в Афганистан в 1990-х годах.

Вас также могут заинтересовать новости: