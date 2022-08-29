Первые признаки строительства этой переправы можно заметить на спутниковых снимках еще за 19 августа.

На Херсонщине российские оккупанты строят понтонну переправу вплотную к выведенному из строя украинскими защитниками Антоновскому мосту.

Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs.

Спутник зафиксировал процесс строительства понтонной переправы вблизи поврежденного Антоновского моста. На них видно, что понтонная переправа простирается уже почти до середины Антоновского моста и имеет длину более 620 метров.

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Первые признаки строительства этой переправы можно заметить на снимках Planet Labs еще за 19 августа.

Как писал УНИАН, 23 августа британская разведка известила о намерениях России построить понтонный мост у поврежденного Антоновского моста.

В то же время в британской разведке добавили, что наплавной мост, "скорее всего, будет уязвимым для наступательных действий украинских войск".

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что 26 августа ВСУ нанесли очередной удар по Антоновском мосту, он зацепил и плавучий мост российских оккупантов под этим мостом.

"Был нанесен очередной точный удар по Антоновскому мосту. И кстати, этот удар разрушил и попал в часть плавучего моста, который оккупанты сейчас обустраивают под Антоновским автомобильным мостом", – сказал Хлань.

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