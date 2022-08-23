Переправу строят рядом с поврежденным Антоновским автодорожным мостом.

Российские оккупанты перебрасывают баржи на позиции для строительства массивного плавучего моста через Днепр. Его будут строить рядом с поврежденным Антоновским автодорожным мостом.

Об этом сообщает разведка Великобритании Twitter.

Отмечается, что эта переправа является ключевым связующим звеном между оккупированным Россией Херсоном и востоком Украины.

В течение нескольких недель русские войска полагались на паромную переправу через водный путь, но потом решили достроить импровизированный мост. Оккупанты рассчитывают, что наплавной мост увеличит пропускную способность по сравнению с паромной переправой, но эксперты склоняются к другому мнению.

"Наплавной мост по-прежнему будет уязвим для украинских наступательных действий", - констатирует разведка.

Как сообщал УНИАН, в начале августа украинские военные несколько раз ударили по Антоновском мосту и заявили о результаты попадания.

У российских оккупантов на Херсонщине за успешные удары ВСУ началась паника. Сообщалось, что в связи с этим в Херсоне наблюдается массовый вывоз семей российских захватчиков.

Впоследствии руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила очередной удар по Антоновскому мосту и отметила, что ВСУ постоянно напоминают оккупантам о дистанционном присутствии.

ВСУ ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами, очевидцы слышали громкие взрывы.

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