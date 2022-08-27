Армия Украины попала в часть плавучего моста, который российские оккупанты пытаются соорудить под Антоновским мостом.

Благодаря метким ударам ВСУ на Херсонщине были уничтожены две РСЗО "Смерч", которые оккупанты готовили для нанесения огневого удара по Николаеву.

Об этом сообщил депутат, советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в эфире информационного телемарафона.

"Вчера был очень мощный день, было уничтожено две единицы РСЗО "Смерч" - эти две системы залпового огня готовились как раз для того, чтобы наносить огневые удары по городу Николаеву. Они находились возле города Херсон, в поселке Текстильное и как раз выехали на позиции и разворачивались для того, чтобы нанести огневые удары по Николаеву. Они были накрыты нашей артиллерией и абсолютно и полностью уничтожены, вместе с экипажем, который там находился", - акцентировал Хлань.

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Также советник главы Херсонской ОВА отметил, что очередной удар ВСУ по Антоновскому мосту в Херсонской области зацепил и плавучий мост российских оккупантов под этим мостом.

"Вчера был нанесен абсолютно мощный артиллерийский удар по отремонтированной части Антоновского моста. Оккупанты перебросили все же соответствующую инженерную технику и соответствующие части инженерных войск из РФ через Крым и они с помощью металла, который украли на нашем заводе, научились за 3-4 суток ремонтировать те пробоины, которые наносит наша артиллерия. Но наши Вооруженные силы, как и предупреждали, держат под абсолютно четким огневым контролем все транспортные артерии. Поэтому был нанесен очередной точный удар по Антоновскому мосту. И кстати, этот удар разрушил и попал в часть плавучего моста, который оккупанты сейчас обустраивают под Антоновским автомобильным мостом", - сказал Хлань.

Также он рассказал, каким образом после ударов ВСУ по мостам российские оккупанты пытаются обустраивать дополнительные переправы.

"Для этого они стягивают баржи с оккупированной части Херсонской области, которые похищают у предпринимателей, фиксируют между опорами Антоновского моста и по этим баржам обустраивают дорожное покрытие. Они еще не возвели все полностью, но наша артиллерия уже четко попала именно в этот плавучий мост, который они пытаются устроить под Антоновским мостом. По состоянию на сегодня у оккупантов нет возможности перебрасывать ни живую силу, ни вооружение, ни подкрепление с левобережной части Херсонщины на правый берег, ближе к линии фронта", - подчеркнул Хлань.

Напомним, 26 августа в ОК "Пивдень" сообщили, что на Херсонщине Вооруженные силы Украины повредили Дарьевский мост.

Сегодня, 27 августа, ОК "Пивдень" сообщило, что тактическая авиация ВСУ поразила средства вражеской противовоздушной обороны в Херсоне, опорный пункт в Новопетровке и скопления вражеской живой силы и техники там же, и в Ольгином. Подтвержденные потери врага составляют 2 РСЗО "Смерч", 3 самоходных орудия "Гиацинт", самоходная пушка артиллерии "Пион", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона", 5 единиц бронированной и автотехники. В районе Инженерного и Чернобаевки уничтожены склады с боеприпасами.

После поражения Антоновский и Дарьевский мосты не могут использоваться для следования тяжелой техники.

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