Бойцы отряда "Кара небесная" с неба корректировали беспилотный наземный дрон во время уничтожения личного состава России.

Украинский боевой робот, управляемый с воздуха, впервые в истории смог уничтожить позиции оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал "Армия дронов".

Отмечается, что бойцы отряда "Кара небесная" запускают БПЛА для нахождения цели, после чего в бой вступают наземные дроны с пулеметными турелями для поражения цели.

"Недавно впервые в истории была операция, в которой бойцы БпАК с неба корректировали беспилотный наземный дрон из туреля во время уничтожения личного состава России. Такого в истории военного дела никогда не было – это чрезвычайно клево", - отметил командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.

Он добавил, что роботы-камикадзе чрезвычайно эффективны: одни бойцы используют дрон для того, чтобы сделать минное заграждение, другие – применяют БПЛА из туреля, чтобы уничтожать блиндажи противника.

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Также УНИАН сообщал, что вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал об успехах "Армии дронов" за неделю. Благодаря ударным подразделениям, обеспечиваемым в рамках "Армии дронов", с 29 января по 6 февраля уничтожен 141 российский оккупант и 44 вражеских танка.

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