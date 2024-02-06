За прошедшую неделю они поразили 44 танка, 74 боевые бронированные машины и 14 складов с боекомплектами и топливом.

Благодаря ударным подразделениям, обеспечиваемым в рамках "армии дронов", за неделю (с 29 января по 6 февраля) уничтожено 141 российского оккупанта и 44 вражеских танка.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Минус 141 оккупант - результат ударных подразделений БПЛА. На фронте работают 67 ударных рот беспилотников, которые воюют только дронами. За прошедшую неделю они поразили 44 танка, 74 боевые бронированные машины и 14 складов с боекомплектами и топливом", - заявил Федоров.

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Также, по его информации, уничтожено 14 САУ, 57 орудий, 109 единиц спецтранспорта и грузовиков, восемь единиц радиотехнического оборудования, четыре РСЗО, 397 опорных пунктов противника.

"Беспилотники меняют ситуацию на поле боя, уничтожают врагов и сохраняют жизнь наших военных. Дронов будет больше", - подчеркнул вице-премьер.

"Армия дронов" - что известно

Проект "Армия дронов" начали летом 2022 года для бесперебойной закупки беспилотных летательных аппаратов для нужд Сил обороны Украины, их ремонт, а также обучение и тренировки пилотов-операторов.

В 2023 году на эти нужды выделили 40 миллиардов гривень из госбюджета, а в 2024-предусмотрено 48 миллиардов гривен.

9-16 октября "армией дронов" ликвидировано 428 единиц техники противника. Это был абсолютный рекорд. "Абсолютный рекорд от "Армии дронов" - бойцы поразили 428 единиц российской техники за неделю. Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники. Поэтому у россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования", - заявил тогда Федоров.

15-29 января благодаря ударным подразделениям, обеспечиваемым в рамках "Армии дронов" был поражен 26 российских танков, 54 боевые бронированные машины, 85 грузовиков и 87 оккупантов. Кроме того, Силы обороны уничтожили шесть САУ, 52 пушки, 19 единиц радиотехнического оборудования, 309 опорных пунктов, три РСЗО российских оккупантов.

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