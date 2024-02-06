По словам Маляр, неразглашение количества потерь не касается вопроса свободы слова.

Украина не раскрывает количество военных, погибших в войне с российскими оккупантами. Одна из причин такого решения – безопасность самих защитников, говорит бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В интервью "Эспрессо" она подчеркнула, что раньше и сама не понимала целесообразности сокрытия этой информации, пока ей не объяснили военные. По словам Маляр, неразглашение количества потерь не касается вопроса свободы слова. Одна из ключевых причин заключается в том, что при планировании операций военные опираются, в частности, на данные о количестве боеспособных лиц в подразделениях противника.

"У них есть пределы, сколько процентов уже небоеспособных, – и убитые, и раненые одинаково небоеспособны для них. Когда идет бой или планируется операция, они считают, сколько где каких подразделений, и они для себя по потерям считают, на какие еще задачи может быть направлено это подразделение", – пояснила она.

Даже зная приблизительное количество потерь, враг может оценить возможности подразделения, на которое планируется нападение. При этом Маляр напомнила, что официально Россия также скрывает свои потери. Однако поскольку война с оккупантами ведется и в информационной плоскости, Украина обнародует количество ликвидированных захватчиков.

"Это наша война с ними. Но наши цифры военные просят не говорить, это государственная тайна, вот почему я это объясняю", – добавила экс-заместитель главы Минобороны.

Потери Украины в войне

С начала полномасштбаной войны Украина не разглашает точное количество павших военнослужащих. Еще в 2022 году главнокомандующий сказал, что погибли около 9 тысяч воинов, однако потом цифры не назывались.

В январе 2024 года стало известно, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил президенту Зеленскому раскрыть данные о потерях Украины в войне. По его мнению, осознание истинного количества погибших в войне покажет обществу, что потери "не так велики, как они сами себе представляют".

Вас также могут заинтересовать новости: