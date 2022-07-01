На Лисичанском и Бахмутском направлениях оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы десятков населенных пунктов, вражеские авиационные удары зафиксированы возле Клинового и Покровского.

Украинские военные отбили вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18: 00.

На Славянском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи, осуществляет перегруппировку, пытается улучшить тактическое положение. Вел артиллерийские обстрелы неподалеку Долины, Мазановки, Дубравного, Грушувахи, Долгенького, Краснополья, Асеевки, Славянска, Никольского и Богородичного.

На Лисичанском и Бахмутском направлениях оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы десятков населенных пунктов, вражеские авиационные удары зафиксированы возле Клинового и Покровского.

Кроме того, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из артиллерии разных калибров и танков районы населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Пески, Орехов, Шевченко, Новомихайловка, Горное, Гуляйполе, Времивка, Угледар, Новоандреевка, Красное, Староукраинка, Зализничное и Марьинка.

"Вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода украинские воины успешно и грамотно отбили. Оккупанты отошли", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, оккупанты сосредоточили основные усилия на окружении наших войск в районе Лисичанска. Одновременно враг активизировал боевые действия на Краматорском направлении.

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