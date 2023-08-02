Беспилотники противника залетали в столицу Украины одновременно с нескольких направления, отметили в КГВА.

Российские оккупанты в ночь на среду, 2 августа, устроили массовую атаку Киева беспилотниками, по предварительным сведениям, типа Shahed.

Вражеские дроны залетали в столицу Украины одновременно с нескольких направления, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, силы и средства противовоздушной обороны ликвидировали все вражеские беспилотники.

"Очередная массированная атака врага ударными БПЛА. Предварительно, противник применил баражирующие боеприпасы типа Shahed. Группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям. Тем не менее, силами и средствами ПВО все воздушные цели - более 10 БПЛА, были своевременно обнаружены и уничтожены, - отметил чиновник.

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Российские дроны-убийцы ночью атаковали Киев - что сообщалось

Воздушная тревога в Киеве 2 августа была объявлена в 02:21. Позже появилась информация, что враг запустил на столицу Украины ударные беспилотники. В городе прозвучали ряд взрывов.

По сведениям властей, в ряде районов - Святошинском, Голосеевском и Соломенском зафиксировано падение обломков дронов, были повреждены нежилые помещение и дорожное покрытие. Информации о пострадавших нет. Отбой воздушной тревоги в Киеве был в 03:30.

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