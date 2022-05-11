Параллельно украинская власть работает над реализацией процедуры "экстракшн" в отношении бойцов ВСУ.

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волына, который вместе с побратимами обороняет Мариуполь, призвал правительства иностранных государств способствовать перемещению бойцов в безопасную зону.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Морская пехота - это моя семья. Это защитники Украины, которые без колебаний отдают свои жизни за Родину. Это собратья, которые всегда делят последнее поровну на всех, готовы подставить свое плечо и протянуть руку помощи! Потому что имеем одну на всех - общую любовь к Неньке Украине!! Мы боримся...", - заявил Волына.

Он обратился к странам мира с просьбой помочь реализовать процедуру "экстракшн".

"Если у мировой цивилизации общие духовные ценности и идеалы, если люди способны чувствовать боль и страдания других, если слова о помощи заставляют действовать, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполь! Я призываю весь мир, я призываю каждого помочь реализовать процедуру "extraction" для украинских военных!" - подчеркнул военный.

ВСУ в окружении на"Азовстали"

Как писал УНИАН, украинская власть работает над реализацией процедуры "экстракшн" относительно бойцов ВСУ, которые находятся на заблокированной россиянами территории "Азовстали".

Однако, по словам Зеленского, Россия блокирует все варианты эвакуации военных.

Отдельно родственники военных создали петицию с обращением к международным организациям способствовать перемещению бойцов. По состоянию на 10 мая она собрала уже более миллиона подписей.

Накануне с территории предприятия эвакуировали гражданских, однако в окружении находятся сотни раненых военных без надлежащего медицинского надзора.

Оккупанты несколько месяцев осуществляют регулярные обстрелы и сбрасывают тяжелые бомбы на "Азовсталь" с целью уничтожить украинское сопротивление.

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