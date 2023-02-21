Войска РФ решили отвести часть своих подразделений из-под поселков вблизи оккупированного Мариуполя.

Российские войска решили отвести часть своих подразделений и техники из-под поселков вблизи оккупированного Мариуполя: оккупанты организовали соответствующую передислокацию сил в район Угледара. Ранее сообщалось, что туда могут направить не менее 5 тысяч солдат РФ.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, речь идет о силах врага, размещенных по линии Малоянисоль/Никольское.

"Все подразделения оккупантов, размещенных по линии Малоянисоль/Никольское за последние сутки выведены и переброшены на участок фронта в район Угледара. Ожидаем увеличение количества "хороших русских" ближайшие дни", - написал он.

Также чиновник опубликовал соответствующую карту передвижений врага:

Россияне превратили прежде процветающий Мариуполь в руину

Напомним, что с начала марта 2022 года город Мариуполь и его жители находятся в блокаде со стороны войск РФ.

На данный момент оккупанты уничтожили почти что всю инфраструктуру города: в большей части Мариуполя нет воды и света, люди просят о помощи из-за наступления холодов. Сообщалось, что по состоянию на ноябрь 2022 года в Мариуполе повреждено 90% жизненно важной инфраструктуры. Также сообщалось, что россияне убили не менее 22 тысяч мариупольцев.

На днях советник мэра города Петр Андрющенко опубликовал шокирующее видео о состоянии города Мариуполь. Ролик был снят в феврале 2023 года. На нем видно, как российская агрессия буквально "уничтожила жизнь" в прежде процветающем украинском городе.

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