Мариуполь Донецкой области больше всего почувствовал на себе всю мерзость "русского мира". После прихода оккупантов город практически превратился в руину. Россияне нещадно бомбили его с самого начала полномасштабной войны, пытаясь выбить оттуда украинских защитников.
Ужасное видео того, как выглядит Мариуполь сегодня, опубликовал в своем Телеграмм-канале советник мэра города Петр Андрющенко. Ролик был снят в феврале 2023-го.
"Мариуполь. Февраль 2023 года. Кратко о реальности оккупированного города, из которого ушла жизнь. Без комментариев. Слова здесь лишние... " - написал он. На обнародованные кадры невозможно смотреть без слез.
В кадрах можно увидеть полностью разрушенные дома, исторические здания, разбитое трамвайное депо. Людей, судя по видео, в Мариуполе немного, как и машин.
Оккупация Мариуполя
С начала марта Мариуполь находился в блокаде оккупационных войск РФ. Захватчики сбрасывали бомбы на Мариупольский роддом, драматический театр и другие здания, в которых прятались мирные люди.
В Кабмине ранее заявляли, что в результате российской агрессии было уничтожено более 95% всех сооружений города.
В середине мая защитники "Азовстали" вышли с территории завода. Они держали оборону более 80 дней. После этого Мариуполь оказался в полной оккупации.
Ранее появились фото, подтверждающие, что железнодорожный вокзал в Мариуполе полностью уничтожен российскими захватчиками. В декабре 2022 года стало известно, что в городе оккупанты планируют снести целый квартал возле завода "Азовсталь".