В кадрах - разрушенные до основания дома и здания.

Мариуполь Донецкой области больше всего почувствовал на себе всю мерзость "русского мира". После прихода оккупантов город практически превратился в руину. Россияне нещадно бомбили его с самого начала полномасштабной войны, пытаясь выбить оттуда украинских защитников.

Ужасное видео того, как выглядит Мариуполь сегодня, опубликовал в своем Телеграмм-канале советник мэра города Петр Андрющенко. Ролик был снят в феврале 2023-го.

"Мариуполь. Февраль 2023 года. Кратко о реальности оккупированного города, из которого ушла жизнь. Без комментариев. Слова здесь лишние... " - написал он. На обнародованные кадры невозможно смотреть без слез.

Видео дня

В кадрах можно увидеть полностью разрушенные дома, исторические здания, разбитое трамвайное депо. Людей, судя по видео, в Мариуполе немного, как и машин.

Оккупация Мариуполя

С начала марта Мариуполь находился в блокаде оккупационных войск РФ. Захватчики сбрасывали бомбы на Мариупольский роддом, драматический театр и другие здания, в которых прятались мирные люди.

В Кабмине ранее заявляли, что в результате российской агрессии было уничтожено более 95% всех сооружений города.

В середине мая защитники "Азовстали" вышли с территории завода. Они держали оборону более 80 дней. После этого Мариуполь оказался в полной оккупации.

Ранее появились фото, подтверждающие, что железнодорожный вокзал в Мариуполе полностью уничтожен российскими захватчиками. В декабре 2022 года стало известно, что в городе оккупанты планируют снести целый квартал возле завода "Азовсталь".

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