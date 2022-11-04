На опубликованных фотографиях - просьба о помощи, люди пишут, что замерзают.

После длительного периода непрерывных бомбежек и оккупации города Мариуполь он оказался на грани катастрофы накануне отопительного сезона.

Соответствующее фотодоказательство опубликовал в своем Телеграмм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. На опубликованных фотографиях - просьба о помощи, люди замерзают.

"Мариуполь. Пр. Металлургов, 37. Отчаянный крик о помощи от жителей. "Мы замерзли. HELP!". Отопительный сезон от оккупантов в разгаре", - отметил он.

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Отопительный сезон в Мариуполе: что известно

С начала марта Мариуполь находился в блокаде оккупационных войск РФ. Захватчики сбрасывали бомбы на Мариупольский роддом, драматический театр и другие здания, в которых находились мирные люди.

По оценкам правительства, в результате российской агрессии было уничтожено более 95% всех сооружений города.

В середине мая защитники "Азовстали" вышли с территории завода. Они держали оборону более 80 дней. После этого Мариуполь оказался в полной оккупации. Недавно часть защитников города вернули из российского плена.

13 октября советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в оккупированном Мариуполе большое количество горожан до сих пор живут в подвалах и готовят на улице.

3 ноября Андрющенко заявил, что отопительного сезона во временно оккупированном Мариуполе по факту нет.

"Отопительного сезона в Мариуполе по факту нет. То есть оккупанты отчитались, что они запустили 9 котельных с 67. Практически, это не хватает даже на 10% жилого фонда, который на сегодня остался в Мариуполе. Не говоря о том, что много людей до сих пор живет в подвалах, в домах с закрытыми пленкой и фанерой окнами", - сказал Андрющенко.

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