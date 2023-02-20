Сейчас они расквартированы в Никольском районе.

Россия в течение двух дней собирается перебросить 5 тысяч военных из Мариупольского района на линию фронта. Наиболее вероятное направление — Угледарское. В состояние боевой готовности также привели корпус, расположенный вдоль побережья Азовского моря.

Такими данными поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в официальном Telegram-канале. Он написал: "Получили информацию, что российские военные, размещенные в Никольском районе (нынешний Мариупольский, — прим) в течение ближайших двух дней будут переброшены непосредственно на фронт. Наиболее вероятное направление — Угледар. Но размещение позволяет оперативно перебросить оккупантов от районов Угледар — Большая Новоселовка до Пологи — Гуляйполе".

По словам Андрющенко, численность группировки составляет 5 тысяч оккупантов. У подразделения есть гусеничная техника, в том числе до 20 танков Т-62. Отдельно заместитель мэра упомянул, что российский корпус на побережье Азовского моря привели в боевую готовность.

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Ситуация под Угледаром: актуальная информация

ВСУ в комментарии изданию Politico 13 февраля подтвердили разгром 155-й бригады морской пехоты РФ в районе города. Во время наступления подразделение теряло от 150 до 300 оккупантов в сутки.

После этого в Вооруженных силах Украины заявили, что враг сбавил обороты в атаках на Угледар. Рашисты лишились потенциала, который позволил бы проводить масштабные штурмовые действия.

В Британской разведке подчеркнули огромное количество потерь РФ под Угледаром и Бахмутом. После боев с ВСУ 155-я и 40-я бригады морской пехоты лишились значительной части личного состава и стали неэффективными.

Из нового перехвата стало известно, что в районе города сбежали 200 завербованных заключенных из ЧВК "Вагнера".

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