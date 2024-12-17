Северокорейские солдаты физически готовы, но используют устаревшую тактику, говорит Гетьман.

Россияне в Курской области используют сводные подразделения со своими войсками и северокорейскими.

Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Северокорейцы проводят наступательные действия не так, как это делает Россия. Россияне используют еще со времен Пригожина тактику атак небольших групп. Это 3-5-9 человек, которые пытаются занять какую-то позицию и двигаться дальше. Северокорейцы же движутся шеренгой. Они наступают в линию. Это прописано в боевых уставах Советской армии времен Второй мировой войны", - сказал он.

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Гетьман добавил, что в современных боевых действиях такую тактику не используют. Это приводит к большим потерям среди личного состава.

"Они (северокорейцы - УНИАН) физически готовы, они умеют стрелять - сбили несколько наших дронов из стрелкового оружия. Но почему они используют устаревшую тактику? Комбат российский отдает приказ на штурм, россиянам говорит наступать штурмовыми группами, а вы, северокорейцы, давайте в линию и наступайте. Это на убой. Поэтому они такими пачками и гибнут", - подчеркнул Гетьман.

Северокорейцы на войне против Украины - что известно

Накануне Силы специальных операций Украины обнародовали видео с ликвидацией северокорейских войск. Отмечается, что за три дня боевых действий украинская сторона убила и ранила почти сотню военных из КНДР.

Журналисты The Washington Post отмечают, что северокорейские войска стали "легкой добычей" для украинских защитников.

Между тем в ГУР сообщили, что на фоне серьезных потерь подразделения КНДР начали расставлять дополнительные наблюдательные посты для выявления беспилотников Сил безопасности и обороны Украины.

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