Армия Северной Кореи насчитывает 1,5 млн личного состава.

Участие северокорейских военных на стороне РФ очень похоже на деятельность ЧВК "Вагнер". Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV.

"Когда "Вагнер" появился - это были зеки, они не имели боевого опыта, но их было очень много. Они не имели боевого опыта, они были мотивированы тем, что их выпускали из зоны, вооружали. И первые волны были очень слабые", - сказал Нарожный.

Сейчас, по словам эксперта, ситуация похожа. Ведь пока что КНДР отправила на войну против Украины небольшое количество личного состава.

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"Пока речь идет лишь об 11 тысячах. Если мы говорим, что группировка врага 650 тысяч на временно оккупированных территориях Украины, это небольшое количество - около 2 процентов. То есть на грани статистической погрешности. Но они учатся, они сюда приехали именно учиться. С этими 11 тысячами приехало целых три генерала - огромное количество генералитета для такого небольшого количества людей. Они получают опыт - его изучат, применят", - добавил Нарожный.

Эксперт отметил, что в Северной Корее уже началось производство дронов. По словам Нарожного, в Северной Корее более 200 заводов работают над производством оружия благодаря переданным Путиным ресурсам.

"И это может быть угроза как для нас - что может приехать следующая волна. И она уже будет обучена для работы с дронами, противодействием минным полям, артиллерии. И самое главное, что это может стать двигателем для изменения ситуации на Корейском полуострове. Эти бойцы могут начать воевать там. У них в армии 1,5 млн бойцов, и еще несколько миллионов в резервах. Они их могут призвать и отправить на фронт. Поэтому это огромная опасность, но для нас это рычаг для переговоров с Южной Кореей, которая является одним из ведущих производителей оружия в мире", - объяснил Нарожный.

Войска КНДР в Украине: что известно

Накануне Силы специальных операций сообщили, что Северная Корея отправляет на войну против Украины войска, которые "задолжали перед КНДР". Об этом стало известно из расшифрованных записей из трофейного блокнота северокорейских войск.

Между тем в Пентагоне оценили эффективность солдат КНДР в Украине. Они отметили, что штурмы войск из КНДР не являются эффективными, а подразделения северокорейских бойцов несут большие потери.

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