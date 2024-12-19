Между войной в Украине и возможным конфликтом на Корейском полуострове есть несколько существенных различий.

В минувшие выходные Россия задействовала корпус северокорейских военных на территории Курской области РФ – через два месяца после развертывания этого контингента на своей территории. Но войска КНДР перенимают от своих российских коллег плохие привычки, пишет обозреватель Дэвид Акс для The Telegraph.

Для Северной Кореи это была возможность научиться. Армия Корейской Народно-демократической Республики не участвовала в большой сухопутной войне в течение семи десятилетий. И все же северокорейский лидер Ким Чен Ын ожидает, что она будет способна победить чрезвычайно хорошо оснащенную южнокорейскую армию, если напряженность в демилитаризованной зоне Кореи когда-нибудь перерастет в открытую войну.

Война России против Украины является для Северной Кореи именно той "школой", где преподаются уроки войны 21-го века. Уроки жестокие и кровавые, акцентирует автор.

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"За 34 месяца изнурительной войны россияне научились торговать огромным количеством человеческих жизней ради дополнительных территориальных достижений. Это ужасная стратегия, но не всегда неэффективная. Большой вопрос для северокорейцев заключается в том, сработает ли такой подход к наземной войне за 4700 миль на Корейском полуострове", – продолжил Акс.

Россия потеряла в своей войне против Украины тысячи единиц бронетехники, поэтому была вынуждена изменить тактику – механизированные атаки с привлечением большого количества техники стали редкостью. На смену им пришли пехотные штурмы.

Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight рассказывает, что сейчас войска РФ прощупывают украинскую оборону, посылая 1-2 солдат. Когда обнаруживают уязвимые места, эти солдаты сигнализируют о необходимости большего подкрепления, часто в виде взвода или роты. Москва может позволить себе терять эти небольшие подразделения ежедневно, поскольку постоянный приток новых солдат гарантирует, что давление никогда не ослабнет.

Для Кремля люди все еще остаются дешевым ресурсом, даже несмотря на огромные потери в войне против Украины. Так же дешевым ресурсом являются ее солдаты для Северной Кореи – по крайней мере пока. На днях пехота КНДР пешком атаковала украинские позиции, копируя российскую тактику. Северокорейские силы понесли потери.

Может ли такая кровавая тактика сработать в демилитаризованной зоне между Югом и Севером – вопрос открытый. Но между войной в Украине и возможным конфликтом на Корейском полуострове есть несколько существенных различий. Во-первых, в Украине россияне имеют огромное преимущество в людях, к тому же, украинские защитники часто борются с нехваткой важнейших боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов. Возможно, наиболее критическим фактором является то, что российская авиационная компонента доминирует.

Вдоль демилитаризованной зоны на Корейском полуострове Северная Корея превосходит своего соседа, но только в соотношении два к одному. Силы Южной Кореи с их разветвленной и современной оружейной промышленностью вряд ли будут испытывать недостаток боеприпасов. А самые современные южнокорейские военно-воздушные силы значительно превосходят устаревшие северокорейские ВВС.

"Присоединившись к войне против Украины, северокорейская армия получает важные уроки. Но правильные ли они? И когда уцелевшие бойцы корпуса КНДР в Курске вернутся домой и будут учить своих сверстников тактике истощения, не обрекут ли они этих сверстников на смерть в бессмысленных атаках на многочисленные, хорошо вооруженные южнокорейские войска? Мы не узнаем, пока Северная Корея не вторгнется через демилитаризованную зону. Но любой, кто ожидает, что эта война будет похожа на войну в Украине, вероятно, будет шокирован", – констатировал Дэвид Акс.

Участие КНДР в войне против Украины

Войска КНДР, которые РФ привлекает к боям на территории Курской области уже понесли большие потери. Издание пишет Bloomberg, что потери есть среди всех чинов северокорейских войск, и они исчисляются сотнями.

Тем временем Соединенные Штаты не исключают возможности переброски новых подразделений из Северной Кореи в Россию. Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что пока подтвержденной информации об этом у Вашингтона нет.

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