В США считают, что украинские войска, скорее всего, смогут продержаться в Курской области еще по крайней мере несколько месяцев.

Северокорейские войска, дислоцированные в Курской области России, уже понесли значительные потери в столкновениях с украинскими войсками. Как пишет Bloomberg, по данным американских чиновников, потери есть среди всех чинов северокорейских войск, и они исчисляются сотнями.

"Потери понесли почти все ряды северокорейских войск, поскольку украинцы успешно атаковали командные и контрольные узлы своего нового врага", - пишет Bloomberg, ссылаясь за заявление официальных лиц США.

При этом чиновники не назвали конкретных цифр по пропавшим без вести, погибшим и раненым, а также не сообщили, смогут ли некоторые из них вернуться в строй.

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По их мнению, украинские войска, скорее всего, смогут продержаться в Курской области еще по крайней мере несколько месяцев, однако это "будет непросто".

Они также отмечают, что хотя военные КНДР являются силами специальных операций, однако до прибытия в Россию им еще не приходилось участвовать в боевых действиях, что может объяснить уровень потерь.

Солдаты КНДР в войне в Украине

Как писал УНИАН, солдаты КНДР уже несут серьезные потери в Курской области. Так, за три дня Силы Специальных операций ВСУ уничтожили 50 северокорейских солдат. Еще 47 получили ранения.

В ГУР сообщали, что после серьезных потерь подразделения КНДР начали расставлять дополнительные наблюдательные посты для обнаружения украинских беспилотников.

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