Такая тактика известна, она была прописана и в наших боевых уставах до 2014 года, и это советская тактика.

Солдаты из Северной Кореи (КНДР) используют очень устаревшую и странную тактику ведения войны. Об этом заявил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире Ранок.LIVE.

"Они используют крайне устаревшую тактику атакующих действий. Это атаки в линию, они построились и на расстоянии 10 шагов, то есть 5-7 шагов друг от друга, четко в линию делают наступательные действия... Это на убой, даже дроны не нужны, их просто будут расстреливать из стрелкового оружия. К тому же, они по-другому держат автомат, будто это винтовка. Возможно, в Северной Корее они тренировались именно с винтовками, а не автоматами", - сказал он.

По его словам, такая тактика известна, она была прописана и в наших боевых уставах до 2014 года, и это советская тактика.

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"Странно, что командир российского подразделения дает команду россиянам наступать по правилам, а корейцам - той тактикой, которую они знают. Переобучить атаковать их небольшими группами можно за один раз. Но мне кажется, что это может свидетельствовать о не очень хороших взаимоотношениях между русскими и северокорейцами, и что это преднамеренные действия, что их таким образом посылают на верную гибель", - объяснил Гетьман.

Войска КНДР на Курщине - последние новости

Как сообщал УНИАН, северокорейские войска, дислоцированные в Курской области России, уже понесли значительные потери в столкновениях с украинской армией. По информации Bloomberg, потери есть среди всех чинов северокорейских войск, которые исчисляются сотнями.

В то же время военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал, что военные из КНДР, которых Россия использует против Украины, изменили тактику штурмов в Курской области. Он отметил, что раньше они шли на позиции Сил обороны по 1-2 солдата, а сейчас суют десятками - по 30-50 человек одновременно.

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