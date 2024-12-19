Большие потери северокорейских войск вызваны отсутствием у них опыта ведения боевых действий с участием беспилотников и их незнанием открытой местности.

На войне в Украине погибли по меньшей мере 100 северокорейских военнослужащих, которых КНДР отправила на помощь России. Тем не менее Пхеньян может направить в РФ еще больше своих солдат, сообщает The Telegraph.

В издании отметили, что данные о гибели не менее 100 северокорейских военных на войне подтвердили в Национальной разведывательной службе Южной Кореи. Также в ведомстве добавили, что еще около 1000 солдат КНДР получили ранения в ходе боев в Курской области России.

Большие потери северокорейских войск вызваны отсутствием у них опыта ведения боевых действий с участием беспилотников и их незнанием открытой местности, рассказал журналистам южнокорейский законодатель Ли Сон Квун. По его словам, среди жертв могут оказаться и некоторые генералы КНДР. Он поделился, что российские военные уже называют северокорейских солдат "обузой".

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В издании напомнили, что разведки США и Южной Кореи сходятся во мнении, что Северная Корея отправила на войну более 10 000 военнослужащих. Помимо этого Пхеньян передал РФ более 10 000 контейнеров с артиллерийскими снарядами, противотанковыми ракетами, механизированными гаубицами и ракетными установками.

Кроме того, северокорейский диктатор Ким Чен Ын собирается провести инспекцию сил специальных операций КНДР, которые могут быть направлены в Украину, подчеркнули журналисты.

Несмотря на потери на войне, в Северная Корее заявляют о том, что военный союз с Россией оказался "очень эффективным" в сдерживании США и их корабельных сил, отметили в издании.

Помимо этого неназванный представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи обвинял США и их союзников в затягивании войны в Украине и дестабилизации ситуации с безопасностью в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавили в издании.

"Это происходит из-за ошибочных действий США и Запада, которые продолжают свою разрушающую структуру, ориентированную на гегемонию и авантюристическую военную политику", - говорил представитель МИД КНДР.

По мнению аналитиков, Пхеньян продолжит перебрасывать войска для помощи России.

"Любое количество дополнительных войск повышает ценность для русских, потому что русские испытывают проблемы с заполнением ролей", - рассказал журналистам профессор политологии в Международном христианском университете в Японии Стивен Наги.

Тем не менее эксперт подчеркнул, что из-за отсутствия реального боевого опыта и проблем с коммуникацией, северокорейские войска могут только осложнить войну для России.

Войска КНДР на войне в Украине - последние новости

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что на передовых позициях в районе сел Русская Конопелька, Плехово, Уланок Курской области подразделения армии КНДР жалуются на нехватку боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам. Отмечается, что с помощью автомобильного транспорта типа "водовоз" северокорейских штурмовиков доставили на позиции для замещения потерь и продолжения активных боевых действий.

Кроме того, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев рассказал, что Россия начала гнать солдат из Северной Кореи на штурмы в Курской области. По его словам, со временем северокорейцы приобретут опыт.

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