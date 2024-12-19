Очередной партии солдат армии КНДР россияне выдали бронежилеты, каски и стрелковое вооружение.

На передовых позициях в районе сел Русская Конопелька, Плехово, Уланок Курской области подразделения армии КНДР жалуются на нехватку боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам (РПГ).

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"17-18 декабря 2024 года государство-агрессор Россия продолжила использовать северокорейские войска в войне против Украины. На территории Курской области очередной партии солдат армии КНДР россияне выдали бронежилеты, каски и стрелковое вооружение калибра 5.45, 7.62 и 12.7 мм", - говорится в сообщении.

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Отмечается также, что с помощью автомобильного транспорта типа "водовоз" северокорейских штурмовиков доставили на позиции для замещения потерь и продолжения активных боевых действий.

В то же время, по данным разведки на передовых позициях в районе сел Русская Конопелька и Плехово северокорейцы жалуются на недостаток боеприпасов к РПГ.

Войска КНДР продолжают гибнуть на войне в Украине

Как сообщал УНИАН, на прошлых выходных 11-й армейский корпус Северной Кореи потерял примерно 200 военных убитыми и ранеными в результате штурмов украинских позиций на Курщине. В частности несколько солдат были ликвидированы благодаря взрывным дронам, которые были украшены рождественскими игрушками, написало Forbes.

"Мрачный юмор украинских операторов беспилотников не соответствует смертельной серьезности их задачи. Живая сила Северной Кореи значительно сдерживала российские атаки в Курске, что позволило объединенным российско-северокорейским силам отвоевать село Плехово, на восточном краю выступления, после трех дорогих пехотных атак в минувшие выходные", - отметили в материале.

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