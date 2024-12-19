Со временем северокорейцы приобретут опыт, отметил Владислав Селезнев.

На днях Россия начала гнать солдат из Северной Кореи на штурмы в Курской области, где продолжается операция ВСУ. Не стоит недооценивать их выучку и способности вести боевые действия. Такое мнение в интервью "Украинскому радио" высказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев.

"Физически выучка их достаточно на высоком уровне. А опыт, я думаю, что со временем они приобретут. Поэтому вызов очень серьезный", - сказал он.

По его словам, на территории Курской области продолжаются активные боевые действия, в рамках которых украинские Силы обороны постоянно уничтожают вражеский военный потенциал.

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"Сколько по времени этот процесс будет продолжаться? Это зависит от ресурсных возможностей украинской армии…В любом случае, миссия, которая возлагается на наших защитников, действующих на территории Курской области, чрезвычайно важна. Таким образом мы разрушаем, во-первых, вражеский военный потенциал, а во-вторых, миф о непобедимости российской армии. И, соответственно, разрушаем тот самый тезис, который постоянно продвигает глава российского МИД Лавров. Мол, мы готовы договариваться с Украиной с учетом ситуации на земле", - объяснил Селезнев.

Операция ВСУ в Курской области - заявление Сырского

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский, Курская операция ВСУ была необходимой, поскольку она сорвала российские планы наступления на Харьков и Сумы.

Генерал оценил операцию как в целом успешную, чему способствовал эффект неожиданности, которого удалось добиться в начале украинского наступления.

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