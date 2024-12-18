По словам Сазонова, военные КНДР используются россиянами во время "мясных" штурмов.

Военные из Северной Кореи, которых РФ использует в войне против Украины, изменили тактику штурмов в Курской области. О ключевых изменениях рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

Как он отметил в эфире "24 канала", если раньше северокорейцы шли на позиции Сил обороны по 1-2 солдата, то сейчас идут десятками – по 30-50 человек одновременно. Это делает их прекрасной мишенью для украинских защитников.

По словам Сазонова, военные КНДР используются россиянами во время "мясных" штурмов, причем именно северокорейские солдаты идут первыми. Россияне же ищут позиции украинских войск с помощью дронов, наносят по ним удары, после чего отправляют туда более профессиональных штурмовиков. Он отметил, что когда-то такую задачу в оккупационном войске выполняли заключенные.

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Военный добавил, что северокорейские бойцы хорошо подготовлены физически. Однако они воюют так же, как это делали россияне в 2022 году – без учета дронов и огневого вала. Понимая, что украинские войска не будут тратить на одного оккупанта ни снаряд, ни мину стоимостью 5 тысяч гривень, враг пытался подбираться к позициям Сил обороны по одному-двое и собираться там.

"Максимум, что можем сделать – бросить гранату с дрона или отработает снайпер, или пулеметчик. Они накапливаются и уже здесь начинают штурмовать", – говорит Сазонов.

Однако в последние 3-4 дня в тактике бойцов из КНДР произошли изменения. И теперь в штурмах участвуют не 8-10 солдат, а около 30-50. Причем они "прут" на позиции украинских военных колонной.

"Это отличная мишень для наших ребят, которые давно воюют. Они "кладут" их всех. Россияне уже давно от такой тактики отказались, а вот эти лезут", – акцентировал политолог.

Участие солдат КНДР в войне РФ против Украины

Несколько месяцев назад стало известно, что КНДР отправила в поддержку военных усилий РФ несколько тысяч военных. Они уже участвуют в боевых действиях против Сил обороны Украины – пока на территории Курской области РФ.

В ГУР Минобороны Украины сообщают, что среди северокорейского контингента уже есть потери. Это подтверждают и в Пентагоне.

Издание Forbes писало, что армейский корпус КНДР на Курщине мог потерять 4% своих войск в результате одного сражения.

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