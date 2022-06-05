На анимированной карте показано, как украинские силы обороны продвинулись на юге за последнюю неделю.

Вооруженные силы Украины постепенно оттесняют оккупационные войска Российской Федерации и освобождают захвачен юг нашей страны.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook продемонстрировали, как украинские военные постепенно продвигаются вперед в направлении временно оккупированного Крыма.

"Как ВСУ продвинулись на юге за последнюю неделю. Не очень быстро, но шаг за шагом – возвращаем родную землю под контроль Украины!", - говорится в заметке.

Как писал УНИАН, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2603 населенных пункта.

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес заявил, ситуация с военной логистикой в Украине улучшается с каждым днем, в то время, как в России медленно ухудшается. Именно поэтому, по его мнению, кульминация боевых действий на Донбассе наступит в августе.

Напомним, 1 июня спикер Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что подразделения Сил обороны благодаря контрнаступательным действие достигли на Херсонщине частичного успеха. Он отметил, что в области противник пытается удерживать занятые рубежи, обустраивает вторую и третью линию обороны.

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