Сейчас задача №1 для оккупантов - захват Покровска, считает эксперт.

Российские оккупационные войска продвигаются в направлении Покровска Донецкой области. В случае потери города, может посыпаться фронт в Днепропетровской области.

Как отметил в эфире 24 канала военный эксперт Олег Жданов, сейчас на Днепропетровщине надо строить фортификации и оборонительные рубежи, рыть окопы для Сил обороны. И начинать такую подготовку надо было значительно раньше, говорит эксперт.

"Посмотрим, с чем Днепропетровская областная военная администрация пришла сегодня к критической черте, когда нужно отвечать за то, готов ли сегодня регион к обороне от агрессора", – добавил он.

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По словам Жданова, россиянам для начала вторжения на территорию Днепропетровщины нужно во-первых прорвать оборону украинских войск, а во-вторых – как минимум захватить Покровск.

Сейчас оккупация этого населенного пункта в Донецкой области является задачей №1 для оккупационных войск РФ. Если бы это не было целью противника, то Россия пыталась бы прорываться на других направлениях и действительно нацеливалась бы на Днепропетровщину, считает эксперт.

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На Покровском направлении бои носят исключительно жесткий характер, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, враг преобладает прежде всего в живой силе – россияне бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск. В свою очередь, украинские воины проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери.

Между тем в Пентагоне предупредили, что уже в ближайшие дни российские оккупанты могут снова атаковать Украину ракетой "Орешник".

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