Не только Покровск: в ВСУ рассказали, где РФ продолжит наращивать усилия

На Ореховском направлении враг применяет именно тактику штурмов малыми группами пехоты.

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал о текущей ситуации на Ореховском направлении, назвав его одним из самых сложных.

"В последнее время ситуация там была несколько спокойнее, но, по данным украинской разведки, враг накапливал силы и средства для проведения штурмовых действий", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Спикер утверждает, что на направлении враг применяет именно тактику штурмов малыми группами пехоты, которые включают от пяти до десяти человек в сопровождении двух-трех единиц бронетехники.

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"На Ореховском направлении сосредоточено несколько десятков таких групп. Например, за минувшие сутки было зафиксировано семь штурмовых действий, когда враг пытался вклиниться в нашу оборону и взять под контроль наши укрепления. Все эти штурмы потерпели неудачу, и враг отступил. Однако он будет продолжать наращивать свои усилия, потому что готовился там к проведению штурмовых действий", - добавил Волошин.

Война в Украине - ситуация на фронте

На Покровском направлении россияне сейчас активнее наступают небольшими группами, без тяжелой техники, преимущественно в темное время суток. Об этом рассказал командир отдельного отряда беспилотных систем специального назначения ''Тайфун'' Нацгвардии Украины Михаил Кмитюк.

По его информации, в последнее время интенсивность атак оккупантов в районе Покровска возросла, но наши защитники вовремя реагируют на любые продвижения россиян как только они выдвигаются.

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