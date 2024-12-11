Если Россия таки запустит эту ракету, это не повлияет на ситуацию на поле боя, отметила представитель оборонного ведомства.

В ближайшие дни Россия может снова атаковать Украину ракетой "Орешник". Такое заявление сделала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

"Путин публично сказал, что Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник". Есть возможность, что Россия сделает это в ближайшие дни. У меня нет конкретной даты", – заявила она во время брифинга.

Сингх подчеркнула, что если Россия таки запустит эту ракету, это не повлияет на ситуацию на поле боя.

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"Это просто будет еще одной попыткой вызвать вред и жертвы в Украине. Мы видели это раньше – они пытаются использовать каждое вооружение, которое есть в их арсенале, чтобы запугать Украину", – акцентировала заместитель спикера Пентагона.

В то же время, отвечая на вопрос о том, делала ли Украина запросы на какое-то оружие в связи с запуском этой ракеты россиянами, Сингх напомнила, что одним из приоритетов для Украины остаются средства противовоздушной обороны, и США продолжают оказывать такую помощь.

Угроза новой атаки РФ по Украине

Associated Press и Reuters со ссылкой на собственные источники писали, что Россия может запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Украине в ближайшие дни. Отмечалось, что в США это рассматривают как попытку запугивания, нежели как переломный момент на поле боя.

Ранее военный эксперт Иван Ступак предупреждал, что россияне, вероятно, готовят новую массированную атаку по Украине, во время которой могут выпустить, в частности, "Орешник".

"Удар будет. Чем он будет? "Орешником", "Рубежом", "Кокошником"? Мы не знаем. РФ, скорее всего, уже на этапе подготовки и, возможно, в ближайшие дни состоится такой пуск", – заявил тогда Ступак.

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