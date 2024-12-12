Российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск, рассказал главнокомандующий ВСУ.

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупационными войсками. Враг преобладает прежде всего в живой силе.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который посетил воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты во время работы на Покровском направлении. По его словам, приходится принимать "нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов".

"Бои носят исключительно жесткий характер. Российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск. Украинские воины проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери", – подчеркнул главнокомандующий.

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Сырский отметил, что в таких условиях главная задача – усилить оборону, в частности, обеспечить украинские подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянным подвозом.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 11 декабря, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 194 боевых столкновения с противником. Больше всего (47) – на Кураховском направлении.

Также враг активно атакует позиции украинских защитников на Покровском направлении – там противник совершил 39 наступательных действий.

Российские оккупационные войска в последнее время накапливали силы и средства для проведения штурмовых действий на Ореховском направлении. Как сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, на этом направлении россияне применяют тактику штурмов малыми группами пехоты, которые включают от пяти до десяти человек в сопровождении двух-трех единиц бронетехники.

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