Эксперт напомнил, что 15 ноября на Бали должен состояться саммит G-20, и Путину нужно будет что-то предъявить.

До 15 ноября Россия может совершить еще несколько массированных, кровавых ракетных ударов по Украине, как 10 октября. Цель – склонить Украину к переговорам.

Такой прогноз сделал военный эксперт Олег Жданов.

"Вполне вероятно, что какой-то запас ракет свозится с мест хранения, обслуживается, приводится в порядок и готовится к следующему этапу ракетных ударов", – заявил он.

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Жданов напомнил, что 15 ноября на Бали должен состояться саммит G-20:

"России надо будет что-то говорить. К 15 ноября Путину надо что-то сказать. А что он может сказать? Что они развязали войну, самую кровавую в Европе после Второй мировой войны, самую масштабную на европейском континенте, и они ее продолжают? С какой целью? Захвата Украины и геноцида украинского народа? Путину нужен результат. Результат, который он может продать G-20, – это переговоры".

Потому, как отметил эксперт, РФ может ударить по Украине, чтобы попробовать склонить ее к этим переговорам.

"До 15 числа нас может ожидать еще пару таких выпадов со стороны Российской Федерации, жестких, кровавых и силовых… Я не исключаю вариации на тему, что они подсобирают силы и могут нанести массированный ракетный удар или повторить, допустим, 10 октября… Как мы видим, они лезут из кожи вон, чтобы хоть как-то принудить нас к переговорам. При этом Россия не хочет даже слышать о том, чтобы вывести свои войска с территории Украины", – заявил Жданов.

Массированная ракетная атака России 10 октября: что известно

Как ранее сообщалось, утром 10 октября Россия совеошила массированный ракетный удар по украинским городам.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, удары РФ наносила из акваторий Каспийского моря, а также из Нижнего Новгорода.

Отмечалось, что вследствие обстрелов Украины российскими оккупантами 10 октября погибли 20 человек, пострадали – более 100.