Он отмечает, что россияне не найдут себе друзей среди украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность вхождения войск России в Киев. Он отметил, что если оккупанты уничтожат всех нас, они зайдут в Киев".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, видит ли президент вероятность вхождения российских войск в Киев, Зеленский отметил:

"Если будут сотни тысяч людей и десятки тысяч военных, которых сейчас мобилизует Россия, и они все придут сотнями или тысячами, танками, - они зайдут в Киев. Мы это понимаем. Если они будут делать ковровую бомбардировку и просто решат стереть историческую память всего этого региона, историю Киевской Руси, историю Европы - они зайдут в Киев. Если они уничтожат всех нас - они зайдут в Киев".

"Если в этом цель, то тогда пусть заходят", - добавил он.

В то же время, подчеркнул Зеленский, россиянам придется жить на этой земле самим. "Точно без нас. Друзей среди нас они здесь не найдут", сказал он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский рассказал о потери оккупантов с начала вторжения.

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