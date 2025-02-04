Точное количество военнопленных украинских защитников остается неизвестным.

В войне с Россией погибли примерно 45 100 украинцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану.

Кроме того, президент раскрыл количество раненых. По его словам, речь идет об около 390 тысяч случаев ранений.

"Есть люди, которые получили ранения, но потом вернулись на передовую и снова получили ранения. То есть количество ранений выше, чем количество раненых людей", – добавил президент.

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Он добавил, что точное количество военнопленных украинских защитников остается неизвестным. Речь идет о тысячах людей.

Тысячи людей также считаются пропавшими без вести во время боевых действий. Точно не известно, что с ними произошло.

Потери Украины на войне

Точное количество погибших и раненых военных в Украине не раскрывается. Ежедневно появляется информация о гибели защитников из разных регионов Украины.

3 февраля стало известно, что на войне с оккупантами погиб соучредитель и командир подразделения "Острые козырьки" Антон Спицын. Он защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

Во время выполнения боевого задания спецназовец получил ранение. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти защитника.

В тот же день в 831-й бригаде тактической авиации сообщили о гибели 24-летнего украинского пилота Ивана Болотова. В бригаде отметили, что Болотов был грамотным и опытным воином, который боролся с россиянами на всех направлениях фронта.

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