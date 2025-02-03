Он воевал с оккупантами с первых дней полномасштабного вторжения.

Защищая Украину, погиб сооснователь и командир подразделения "Острые козырьки" Антон Спицын. О смерти военного сообщил его брат Александр Спицын.

"Сегодня для меня самый черный и самый тяжелый день в жизни. Сегодня меня покинул мой родной брат. Ближайший и самый родной для меня человек. Трудно писать и вспоминать жизнь Антона, однако он жил героем и умер героем.... В бою получил ранения несовместимые с жизнью и навсегда ушел на небеса ... Спи спокойно брат", – написал он в Facebook.

О гибели военного сообщили и в Центре специального назначения Нацгвардии "Омега".

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"Сегодня остановилось сердце офицера Антона Спицына, командира боевой группы 2-го отдельного отряда ЦСН "Омега". Он воевал с первых дней полномасштабного вторжения. Во время выполнения боевого задания спецназовец получил ранение. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти Героя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Антон Спицын родился и вырос в Харьковской области. До полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину, мужчина имел свой строительный бизнес. Кроме того, павший защитник занимался благотворительной деятельностью. Он бесплатно преподавал английский язык детям-сиротам, за свой счет осуществил ремонт в детском психоневрологическом санатории.

"Мы будем помнить Антона за его полезные дела, верность Украине, работу на победу и свободолюбие. Покойся с миром, побратим. Слава украинским павшим воинам! Мы отомстим за тебя!" – добавили в ЦСН "Омега".

Гибель украинских военных

Во время выполнения боевого задания погиб 24-летний летчик-истребитель Иван Болотов. Трагическую весть сообщили в 831-й бригаде тактической авиации. Пилот почти три года защищал Украину в небе.

В январе стало известно о гибели украинского кинорежиссера, бывшего руководителя управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино и военного Станислава Притулы. Мужчине было 40 лет.

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