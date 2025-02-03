На момент гибели военному было 24 года.

С боевого задания не вернулся украинский летчик-истребитель Иван Болотов. Военный почти три года защищал Украину от страны-агрессора РФ. Об этом сообщили в 831-й бригаде тактической авиации.

"Так смело защищать и так отчаянно сражаться в небе за Украину почти три года полномасштабной войны могут только лучшие воины мира. С грустью сообщаем о невосполнимой утрате... Не вернулся с боевого задания наш побратим, большой патриот своей страны - летчик-истребитель Воздушных Сил капитан Иван Болотов", - отметили в сообщении.

Известно, что пилоту было 24 года. В бригаде добавили, что Болотов был грамотным и опытным воином, который боролся с россиянами на всех направлениях фронта.

Видео дня

"Летчики не умирают, они навеки остаются в небе... Выражаем соболезнования родным Ивана, он погиб в бою, как Герой! Он останется для нас примером высокого мужества, несокрушимости и жажды победы!", - добавили в сообщении.

По информации Telegram-канала "Левый берег Киев", Иван Болотов был жителем Дарницкого района столицы. У мужчины осталась жена и маленький сын, которому 5 месяцев.

Гибель украинских военных

Как писал УНИАН, на войне в Украине погиб известный украинский кинорежиссер Станислав Притула. По словам жены военного, ее муж умер 22 января.

Также сообщалось, что на войне с Россией погиб командир штурмовой группы ГУР Константин Жук. До войны мужчина был профессиональным военным, президентом Национальной ассоциации мотоциклистов Украины, одним из основателей киевского Пласта.

Вас також можуть зацікавити новини: