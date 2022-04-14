Президент подчеркнул, что такие вещи для Украины "очень болезненны".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном его заявление о том, что действия РФ - не геноцид, а украинцы и россияне - братья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по результатам встречи с президентами Польши, Латвии, Эстонии и Литвы.

"Я не слышал господина президента Французской Республики. Это заявление, если оно правдиво... мы не упускаем ни одной детали. Такие вещи для нас очень болезненны. Поэтому я обязательно сделаю все, чтобы сегодня или завтра с ним обсудить именно этот вопрос", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что действия РФ в Украине не являются геноцидом, а украинцы и русские - братья.

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