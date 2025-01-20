Донецкий аэропорт - стратегическая высота, которая позволяла управлять целым районом города и окрестностями Авдеевки.

Военный рассказал, что тактика российских оккупантов с 2014 года почти не изменилась - еще во время захвата Донецкого международного аэропорта они делали ставку на "мясные штурмы". Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал командир отдельного штурмового полка Павел Куриленко, который участвовал в защите Донецкого аэропорта.

По его словам, основная тактика оккупантов и тогда заключалась в количестве привлеченного личного состава и в количестве именно артиллерийских систем, непосредственно комплексов "Град" и "Ураган", которыми просто уничтожали фактически все вокруг.

"И до сегодняшнего дня их практика не очень изменилась. Нет понимания у россиян, что можно населенный пункт взять, не уничтожив его. Нельзя какую-то позицию взять, не уничтожив ее... У них есть простое понимание, что идет полная зачистка территории и только потом где-то какие-то ямки будут и они из них будут развивать какую-то эшелонированную оборону...", - рассказал Куриленко.

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Он также проанализировал, зачем вообще было "держать" такой ценой этот объект. Военный рассказал:

"Донецкий аэропорт является достаточно стратегической высотой. Я бы сказал, чрезвычайно стратегической высотой, с окраины которой вы можете контролировать весь Киевский район Донецка, с центром противника в то время. И, с другой стороны, он же контролирует и окрестности Авдеевки, где было основное логистическое обеспечение сосредоточено наших подразделений".

По его словам, чтобы полноценно выстроить линию обороны, украинским военным нужно было ценой собственного здоровья и жизни удерживать там позиции, отбивать противника.

"На самом деле, если бы бетон не упал, нужно было удерживать дольше. И я уверен, что нам это удавалось бы. К сожалению, не осталось места, где можно было бы закрепиться, хоть немного, хоть небольшим количеством личного состава. Целесообразность? Давайте так - мы там достаточно успешно перемалывали противника. Их мясные штурмы не начались же в 2022 году. Мы к ним привыкли еще с 2014-го", - подчеркнул военный.

Оборона Донецкого аэропорта

Напомним, 20 января - День памяти защитников Донецкого аэропорта. Оборона аэропорта от российских военных началась 26 мая 2014 года и продолжалась 242 дня.

Международный аэропорт "Донецк" назван в честь композитора из Донецкой области Сергея Прокофьева, открыли его еще в 1933 году. Накануне "Евро-2012" начали строительство новой взлетной полосы на 972 миллиона гривен. Общая стоимость реконструкции достигла в итоге 6,97 миллиарда гривен. Во время российско-украинской войны на территории аэропорта до конца 2014 года велись активные бои. В 2015 году аэропорт окончательно уничтожили во время атаки российских войск и боевиков. Он был захвачен пророссийскими боевиками, когда, воспользовавшись перемирием, для эвакуации своих убитых и раненых, они заминировали и взорвали здание, где располагались украинские защитники.

Потери РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, в 2024 году российская армия понесла рекордные потери погибшими и ранеными в войне с Украиной. По данным Министерства обороны Великобритании, в декабре, в частности, российских военнослужащих погибло больше, чем в любой другой месяц войны. Ведомство представило количество российских потерь за каждый год полномасштабного вторжения: в 2022-м россияне потеряли погибшими и ранеными 105 960 военнослужащих, в 2023-м - 252 940, в 2024 году - 429 660 военнослужащих. Всего же с начала полномасштабной войны российские потери превысили 790 тысяч.

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