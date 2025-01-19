Только за декабрь 2024-го россияне потеряли 48 670 военнослужащих.

В 2024 году российская армия понесла рекордные потери погибшими и ранеными в войне с Украиной. В декабре, в частности, российских военнослужащих погибло больше, чем в любой другой месяц войны, сообщает Министерство обороны Великобритании в сети Х.

"Россия понесла больше потерь в Украине за последние месяцы, чем за любой другой период ее незаконного вторжения", - говорится в сообщении ведомства.

При этом Минобороны подало количество российских потерь за каждый год полномасштабного вторжения. Отмечается, что в 2022-м россияне потеряли погибшими и ранеными 105 960 военнослужащих, в 2023-м - 252 940, в 2024 году - 429 660 военнослужащих.

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Всего же с начала полномасштабной войны российские потери, по информации Минобороны Британии, превысили 790 тысяч.

Что касается 2024 года, то, как свидетельствуют данные, начиная с июня, количество потерь россиян только росло. Если в июне оно составляло 34 890 убитых и раненых, то в декабре - 48 670.

Война в Украине: актуальное

Как сообщал ранее УНИАН, у россиян нет сейчас сил для того, чтобы "отрезать" Покровск, и в целом ситуация на этом участке фронта не является плохой на стратегическом уровне, сообщил народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Недавно стало известно, что украинские войска отошли из огнеупорного комбината в Часовом Яру. Сейчас Силы обороны контролируют примерно 30% этого города в Донецкой области.

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