Идентифицированы все 12 российских военнослужащих, которые в период с 5 по 9 марта 2022 года расстреляли 16 гражданских на перекрестке улиц Вокзальной и Яблунской в Буче. Среди погибших - женщина с красным маникюром, мужчина на велосипеде и волонтер в микроавтобусе, фото которых после деоккупации Бучи облетели все мировые СМИ.
Как сообщает Нацинальна полиция Украины, следователи детально изучили все обстоятельства этого военного преступления и идентифицировали всех российских военных, причастных к убийствам. Установлено, что это - 12 десантников 234-го десантно-штурмового полка из Пскова. Их командир отдал приказ занять сектор на перекрестке улиц Вокзальной и Яблунской и вести огонь на поражение по всем, кто попадал в их поле зрения. Он лично контролировал выполнение приказа, давал указания по обустройству огневых позиций и дежурству на них российских военных.
Тогда были убиты 16 мирных жителей города в возрасте от 14 до 69 лет. Все они были расстреляны из автоматов и боевых машин в тот момент, когда пытались доехать на работу или к родственникам, эвакуировать семью из зоны боевых действий или просто найти еду.
На данный момент полицейские собрали многочисленные доказательства, подтверждающие факт отдачи приказа на расстрел гражданских командиром псковских десантников. Следователи сообщили ему о подозрении в отдаче приказа, нарушающего законы и обычаи войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
За содеянное фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.
Отмечается, что полицейские сотрудничают с представителями Международного уголовного суда, чтобы полученные доказательства стали основой для привлечения к ответственности военно-политическое руководство РФ в международных судах.
Убийство гражданских в Буче
Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года Бучанский городской совет информировал, что правоохранители установили личность оккупанта, причастного к убийству жительницы Бучи Ирины Филькиной - женщины с "красным маникюром" во время оккупации Киевщины в 2022 году. Речь шла о российском командире 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ РФ Артеме Тарееве, 1995 года рождения. Он 5 марта 2022 года отдал приказ расстреливать всех гражданских, которые появятся в районе перекрестка улиц Яблонской и Водопроводной.
Филькину расстреляли в тот же день около 11:15, когда она ехала на велосипеде. В сообщении отмечается, что в нее выпустили не менее 15 пуль из автоматического оружия и БМД-2.