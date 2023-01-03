Подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли об изменениях в оперативно-стратегической обстановке, прежде всего в наземном и воздушном пространствах Украины.

"Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово-Кременная, а также в направлении Лисичанска. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по трупам своим пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление", - сообщил Залужный по итогам первого в новом году телефонного разговора с Милли.

Кроме того, он отметил, что на Донецком направлении ВСУ удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продолжить контрнаступательные действия.

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"Мы надежно держим оборонительные рубежи на Запорожском направлении и прилагаем усилия для защиты от вражеских обстрелов Херсона, прежде всего мирных жителей и объектов критической инфраструктуры города", - заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что ситуация на границе с Беларусью полностью контролируемая, и отметил, что с 31 декабря по сегодняшнее утро противник нанес 14 ударов крылатыми ракетами и применил 94 дрона-камикадзе типа Shahed-136.

"Поблагодарил генерала Милли за переданные при его активном содействии зенитные ракетные комплексы иностранного производства. Сегодня они спасают жизни прежде всего гражданских лиц Украины. Мы также обсудили потребности Сил обороны для продолжения борьбы с агрессором. Я высоко ценю лидерство генерала Милли в предоставлении Украине военной помощи. Взаимное доверие и общее видение помогают повышать способности украинского войска защищать мирные города и села нашей страны, что является гарантией безопасности во всей Европе", - отметил Залужный.

Ситуация на Бахмутском направлении

На протяжении последних месяцев восточную "крепость" активно штурмуют российские оккупанты. Героическим усилиям украинских защитников Бахмут удается удерживать от захвата "вагнеровцами", который враг отправляет сюда в составе "штрафных" отрядов. В ЧВК Вагнера признают, что их боевики днями борются за один дом в городе.

На Бахмутском направлении украинские воины наносят врагу серьезные потери в живой силе и технике. Разведка Великобритании отмечала, что эта кампания слишком дорого стоила для россиян, а захват Бахмута, вероятно, пока является только политической и символической, но не стратегической целью оккупантов.

Как прогнозируют в британской разведке, оккупанты, которые уже перешли возле Бахмута к наступлениям только на уровне взвода или отделения, вряд ли смогут совершить какой-то прорыв в ближайшие недели.

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