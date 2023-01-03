Российские захватчики не оставляют попыток оккупации всей Донецкой области.

Российские войска пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях на востоке Украины.

Как говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства.

В частности, противник не отказывается от планов по выходу на административную границу Донецкой области. Основные усилия сосредотачивает на поддержании наступательного потенциала и пополнении потерь.

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"Противник, пытаясь взять под полный контроль территории Донецкой и Луганской областей, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Российские оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливают группировку на Новопавловском направлении за счет подразделений, переброшенных с Херсонского направления", - говорится в сводке.

В то же время, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Российские оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах Беларуси и РФ. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Как заявляют в Генштабе, противник совершил обстрелы из всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Стрелечье, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Караичное, Охримовка, Амбарное Харьковской области.

При этом на других направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, осуществляет обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии соприкосновения.

Также на Купянском и Лиманском направлениях обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы 14 населенных пунктов, в частности: Новомлинск, Тавольжанка, Двуречная, Купянск, Котляровка, Табаевка, Первомайское Харьковской области и Макеевка, Площанка, Дубрава Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершил обстрелы позиций наших войск из танков и артиллерии разных типов в районах более 20 населенных пунктов, в частности: Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

Кроме того, на Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Времовка, Великая Новоселка, Нескучное, Угледар, Никольское Донецкой области.

К тому же, на Запорожском и Херсонском направлениях враг совершил обстрелы позиций наших войск из танков и всего спектра артиллерии в районах более 25 населенных пунктов, а также не прекращает осуществлять обстрелы гражданской инфраструктуры городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Молодежное, Антоновка и Берислав Херсонской области.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Генштаб ВСУ, авиация Сил обороны Украины 3 января нанесла четыре мощных удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии.

Общие боевые потери России в Украине с 24 февраля предварительно составили более 108 тысяч личного состава.