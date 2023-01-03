Украина направила значительные подкрепления для защиты сектора.

Частота пехотных атак российских оккупантов в районе Бахмута снизилась. Теперь они проводятся только на уровне взвода или отделения. Украина направила значительные подкрепления для защиты сектора.

Такими выводами поделились в британской разведке в свежем отчете о войне. Эксперты заявили: "В середине декабря российские военные и марионеточные силы "Вагнера", вероятно, увеличили частоту пехотных атак в районе города Бахмут Донецкой области. Однако многие из этих операций имели слабую поддержку. За последние десять дней Украина направила значительные подкрепления для защиты сектора, и частота российских атак, вероятно, снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери".

По словам сотрудников британской разведки, рашисты переходят в наступление возле Бахмута только на уровне взвода или отделения. Специалисты считают маловероятным какой-либо значительный прорыв оккупантов в районе города на протяжении ближайших недель.

Видео дня

Оборона Бахмута: последняя информация

Восточная "крепость" многие месяцы подряд принимает на себя удары вражеского войска. Благодаря героическим усилиям украинских воинов город удается удерживать. Рашисты продолжают штурмовать его каждый день, но титаны из ВСУ успешно обороняются, ведь знают о стратегической и символической важности Бахмута.

Предводитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что его боевики иногда днями борются за один дом в городе. Он заявил, мол, в Бахмуте выстроены "500 рубежей обороны".

Украинские пограничники рассказал, как 2 января приняли два тяжелых боя в районе восточной "крепости". В одном из противостояний семь рашистов удалось ликвидировать, а еще девять получили ранения.

По словам лейтенанта "Легиона Свободы" в составе 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Владимира Назаренко, Бахмутское направление — это участок фронта длиной 100 километров. У врага здесь имеется численный перевес почти в 10 раз.

Вас также могут заинтересовать новости: