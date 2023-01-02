По его словам, оборона Бахмута – это участок почти в 100 километров шириной, а не только сам город.

Бахмутское направление фронта занимает около 100 километров, враг имеет там численное преимущество почти в 10 раз, сообщил лейтенант "Легиона Свободы" в составе 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко, который находится в месте боевых действий, в эфире телемарафона.

"Происходят чуть ли не рукопашные столкновения, перманентные обстрелы. Бахмут и его оборона – это не только сам город, это участок километров 100 шириной практически от Белогоровки, от Соледара и вплотную к Кременной, если на север и на юг - Майорск и вплоть до Авдеевки. Авдеевка - это тоже сильный и важный театр боевых действий, там также враг давит", - сказал он.

По словам Назаренко, оккупационные войска оказывают сильное давление на этих направлениях, ситуацию осложняют еще и погодные условия.

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"Ситуация сложная и из-за погодных условий - это холода и то, что враг имеет численное преимущество в несколько раз, чуть ли не в 10 раз", - сказал он.

По словам Назаренко, на Бахмутском направлении против украинских защитников бросают штрафные отряды "дешевых" солдат, "вагнеровцев" или мобилизованных.

Война в Украине - бои на востоке

По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники за прошедшие сутки отбили атаки врага вблизи 11 населенных пунктов на Донбассе.

Бахмут остается направлением главных усилий врага по прорыву обороны украинских защитников, заявил представитель командования "Восток" Сергей Череватый. Во время новых штурмов россияне потеряли еще 213 "единиц живой силы", более 80 - "трехсотых".

Отдельно Череватый упомянул и о попытках РФ контрнаступать в Стельмаховке и Белогоровке, которые, впрочем, провалились.

В новом 2023 году ВСУ не сбавляют темпов по уничтожению российских оккупантов, пришедших в Украину с войной. Так, за сутки ликвидировано 720 оккупантов.

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