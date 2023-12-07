Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что самая трудная часть зимы впереди ввиду того, что сейчас отсутствуют российские массированные ракетные удары по объектам в Украине.
Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов сказал в эфире телемарафона. Юсов подчеркнул, что в РФ "неограниченное количество" ракет для систем С-300.
"Мы понимаем, что остается большое количество старого советского вооружения, большая номенклатура, в том числе бронетехника. Другое дело, что не все из этого быстро подлежит расконсервации и восстановлению, и тем более модернизации. Но Россия остается безусловно огромным запасником устаревшего советского вооружения, и так или иначе, сохраняет определенные возможности по производству других видов вооружения. Поэтому, конечно, это серьезный вызов для Сил безопасности и обороны Украины, и безусловно, для проукраинской коалиции", - сообщил Юсов.
Он отметил, что Украине нужно больше поддержки, усиления систем ПВО и ПРО, потому что самая трудная часть зимы впереди.
Кроме того, Юсов рассказал о ситуации с запасами ракет в России.
"Да, может восстанавливать (ракеты) и делает это, но не в тех объемах, в которых хотела бы. Это означает, что сегодня запасы ракетных вооружений у агрессора значительно ниже, чем это было в прошлом году и в начале полнометражного вторжения. Это означает, что угроза для украинской энергетической и гражданской инфраструктуры сохраняется", - отметил Юсов.
По его словам, враг использует активные комбинированные удары, одновременно запускающие дроны и ракеты.
"Однако, такого маштаба и такого количества как было во времена Суровикина, когда он фактически истребил российский ракетный арсенал, сейчас враг еще не восстановил", - подчеркнул Юсов.
Также он объяснил, почему при атаках на Украину сейчас ракетные удары не являются доминирующими.
"Это возможно изменение тактики, и все же, самая трудная часть зимы, в том числе в температурном режиме, впереди. Это означает, что любой сигнал тревоги - это серьезное предупреждение о серьезной опасности", - подчеркнул представитель ГУР.
Ракетные атаки РФ
В последнее время российские оккупанты атакуют территорию Украины не ракетами, а "шахедами". Особенно активизировались такие атаки с начала декабря.
16 ноября руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что российские захватчики сосредоточили более 800 ракет в оккупированном Крыму для осуществления энергетического террора этой зимой.