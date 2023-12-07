Враг еще не восстановил тот запас ракет, который был применен прошлой зимой против Украины.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что самая трудная часть зимы впереди ввиду того, что сейчас отсутствуют российские массированные ракетные удары по объектам в Украине.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов сказал в эфире телемарафона. Юсов подчеркнул, что в РФ "неограниченное количество" ракет для систем С-300.

"Мы понимаем, что остается большое количество старого советского вооружения, большая номенклатура, в том числе бронетехника. Другое дело, что не все из этого быстро подлежит расконсервации и восстановлению, и тем более модернизации. Но Россия остается безусловно огромным запасником устаревшего советского вооружения, и так или иначе, сохраняет определенные возможности по производству других видов вооружения. Поэтому, конечно, это серьезный вызов для Сил безопасности и обороны Украины, и безусловно, для проукраинской коалиции", - сообщил Юсов.

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Он отметил, что Украине нужно больше поддержки, усиления систем ПВО и ПРО, потому что самая трудная часть зимы впереди.

Кроме того, Юсов рассказал о ситуации с запасами ракет в России.

"Да, может восстанавливать (ракеты) и делает это, но не в тех объемах, в которых хотела бы. Это означает, что сегодня запасы ракетных вооружений у агрессора значительно ниже, чем это было в прошлом году и в начале полнометражного вторжения. Это означает, что угроза для украинской энергетической и гражданской инфраструктуры сохраняется", - отметил Юсов.

По его словам, враг использует активные комбинированные удары, одновременно запускающие дроны и ракеты.

"Однако, такого маштаба и такого количества как было во времена Суровикина, когда он фактически истребил российский ракетный арсенал, сейчас враг еще не восстановил", - подчеркнул Юсов.

Также он объяснил, почему при атаках на Украину сейчас ракетные удары не являются доминирующими.

"Это возможно изменение тактики, и все же, самая трудная часть зимы, в том числе в температурном режиме, впереди. Это означает, что любой сигнал тревоги - это серьезное предупреждение о серьезной опасности", - подчеркнул представитель ГУР.

Ракетные атаки РФ

В последнее время российские оккупанты атакуют территорию Украины не ракетами, а "шахедами". Особенно активизировались такие атаки с начала декабря.

16 ноября руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что российские захватчики сосредоточили более 800 ракет в оккупированном Крыму для осуществления энергетического террора этой зимой.

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