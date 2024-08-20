По данным военных аналитиков, в курском наступлении участвуют по меньшей мере 20 украинских подразделений.

За две недели силы Киева захватили в России больше территорий, чем Москва на Украине за весь год, что изменило представление об их возможностях и подняло боевой дух украинцев.

Как пишет издание Financial Times, этот ошеломляющий оперативный успех еще не достиг одной важной цели - отвлечь российские силы и ослабить давление на самых горячих полях боя на востоке Украины, где Москва неуклонно наступает. Российские солдаты продолжают пробиваться через украинскую оборону, захватывая деревни и города и приближая Москву к ее заявленной цели - полному контролю над Донецкой областью.

В понедельник российские войска захватили почти весь поселок Нью-Йорк, приблизились к Торецку и логистическому центру Покровску.

Видео дня

Командир украинской артиллерийской бригады на востоке страны рассказал, что причиной российского продвижения стало перемещение Киевом своих скудных ресурсов на север. Его подразделение вернулось к нормированию снарядов для пушек - впервые с тех пор, как американская помощь Украине была задержана Конгрессом - потому что боеприпасы были перераспределены для вторжения в Курскую область России.

По данным военных аналитиков, в курском наступлении участвуют по меньшей мере 20 украинских подразделений. Некоторые из них должны были стать резервными силами, чтобы помочь укрепить разрушенные оборонительные линии и дать передышку войскам, которые сражались без отдыха в течение нескольких месяцев или даже лет.

Уже за несколько дней до наступления в Курске украинская оборона в Донецкой области "давала трещины", сказал один высокопоставленный украинский чиновник, знакомый с военными операциями. Он сказал FT, что российские войска достигли "тактического успеха" в Донецке и, если ситуация не изменится, возможно дальнейшее наступление.

Офицеры и пехотинцы на восточном фронте также теперь сталкиваются с еще более длительным пребыванием на передовой без ротации, сообщили FT несколько военнослужащих.

Два лейтенанта, служившие в бригаде, которая до отправки в Курск находилась на фронте в Донецкой области, рассказали, что за более чем два года боев у каждого из них был лишь месячный перерыв. Другой солдат рассказал, что перед отправкой в Курск он несколько месяцев без отдыха воевал под Торецком.

"Никто не может просить [о перерыве для ротации] сейчас… Мы были резервом, но теперь мы здесь", - сказал он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Украинские воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал России, в том числе и во время операции в Курской области, сообщает Генштаб ВСУ.

Тем временем на фронте в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 158 боевых столкновений. При этом более трети из них приходится на Покровское направление, говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: