ВСУ продолжают продвигаться вглубь территории России.

Украинские воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал России, в том числе и во время операции в Курской области, сообщает Генштаб ВСУ.

Тем временем на фронте в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 158 боевых столкновений. При этом более трети из них приходится на Покровское направление, говорится в сообщении.

По уточненной информации, 19 августа войска РФ нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 78 авиаударов, в том числе сбросили 103 УАБ. Кроме этого, россияне произвели 4624 обстрела, из них 141 - из реактивных систем залпового огня, и задействовали для поражений 1448 дронов-камикадзе.

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Ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины тем временем нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава армии РФ, один - по пункту управления, один - по средству ПВО, два - по артиллерийским системам и четыре - по другим важным целям российских оккупантов.

Война в Украине - ситуация на фронте

На самых горячих направлениях фронта ситуация наблюдалась следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия, в общей сложности произошло пять инициированных им боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 14. Силы обороны отражали атаки врага в районах Глушковки, Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки, Андреевки и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах Грековки, Новосадового, Макеевки, Невского, Новосергеевки, Новоегоровки и Торского.

На Северском направлении Силами обороны отражены 10 атак неподалеку от Ивано-Дарьевки, Спорного и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет семь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении враг пытался продвинуться вперед 24 раза. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк, Нелиповка, Железное и, наиболее активно, возле Торецка. Где также нанес пять ударов девятью управляемыми авиабомбами.

На Покровском направлении наши защитники отразили 63 атаки. Больше всего - в районах Новогродовки, Михайловки и Воздвиженки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Невельское и Константиновка, где оккупанты 11 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времовском направлении противник предпринял пять попыток захватить наши позиции неподалеку от Водяного и Угледара Донецкой области.

Напомним, украинские защитники за сутки уничтожили более 1,3 тысячи оккупантов. Таким образом общие боевые потери России в Украине ориентировочно составили около 601800 человек личного состава.

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