Потери РФ на войне достигли превысили 525 тысяч: Генштаб рассказал детали (инфографика)

ВСУ уничтожили 20 танков, 29 ББМ и 37 артсистем.

Вооруженные силы Украины обезвредили за прошедшие сутки, 14 июня, 1090 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, общие потери РФ достигли уже 525 150 человек. Однако также враг не досчитается десятки тысяч военной техники, в частности:

танков - 7956 (+20);

боевых бронированных машин - 15263 (+29);

артиллерийских систем - 13855 (+37);

РСЗВ - 1103 (+2);

средства ПВО - 853 (+4);

самолетов - 359 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11148 (+51);

крылатые ракеты - 2293 (+7);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 18911 (+57);

специальная техника - 2322 (+12).

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Силы обороны Украины вышли на системность в уничтожении ПВО оккупантов в Крыму, которая говорит не о локальном, а глобальном масштабе.

Видео дня

Российские войска снова пошли в наступление на нескольких направлениях и расширяют плацдарм вокруг Очеретино, захвачено село Новоалександровка.

Почти 700 тысяч российских военных находятся на войне в Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что российская армия продолжит наступление в Харьковской области, чтобы отодвинуть линию фронта и снизить вероятность ударов по Белгороду.

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